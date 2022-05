CCDR promove ‘workshop’ sobre proteção de dados

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve assinala na quarta-feira, dia 25, os quatro anos de aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) com o ‘workshop’ “Quatro anos de RGPD: a necessidade de proteção dos dados pessoais no contexto da Administração Pública”.

A sessão, que decorrerá no auditório da CCDR/Algarve, às 10:00, conta com a presença de Inês Oliveira, encarregada de proteção de dados da área governativa da Justiça e de Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança.

“Dando continuidade às ações de capacitação dos trabalhadores em funções públicas da região do Algarve em matérias estruturais da atuação administrativa, esta iniciativa pretende reforçar o compromisso com a prestação de um serviço público eficaz, eficiente e de qualidade aos cidadãos”, refere a CCDR/Algarve.