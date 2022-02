CCDR retoma visitas às pequenas e microempresas da região

No sentido de acompanhar os esforços desenvolvidos pelas empresas na resposta aos desafios pós-pandemia, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), retoma nesta terça-feira, dia 1 de fevereiro, as visitas a empresas apoiadas pelos fundos europeus, no âmbito do Programa Operacional do Algarve.

As 14:30, a CCDR Algarve estará de visita à empresa CARPIART – David Cristina Guerra, Lda., com sede no Lugar de Betunes, em Loulé.

A CARPIART irá adquirir uma moderna máquina de usinagem totalmente automática, bem como duas licenças de software imprescindíveis ao funcionamento e à oferta de um serviço de excelência. De acordo com a CCDR, em conjunto, todos estes investimentos permitirão que a empresa aumente o seu portfolio de produtos, acrescente valor aos mesmos, com uma maior capacidade de resposta. O valor do investimento neste projeto está balizado em 92.710,00 mil euros, dos quais 37.084,00 mil provêm da comparticipação de fundos da União Europeia.

Em 2021, foram aprovadas 42 candidaturas de pequenas e microempresas ao Programa de Apoio à Produção Nacional (PAPN), totalizando um investimento total de 5,98 milhões de euros e recebendo um apoio de fundos europeus de 2,23 milhões de euros através do Programa Operacional Regional.

Neste momento, encontram-se abertos dois novos avisos no âmbito do PAPN para micro e pequenas empresas:

– ALG-D7-2022-01 – Indústria (Divisões 05 a 33 da CAE)

– ALG-D7-2022-02 – Economia Verde

Para mais informações poderá contactar o Gabinete de Comunicação da CCDR ALGARVE (comunicacao@ccdr-alg.pt / TLM 96 95 37 047).