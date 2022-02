CDS-PP/Algarve critica Governo por não resolver problemas da seca

O CDS-PP do Algarve criticou esta semana o Governo socialista por não resolver os problemas da seca que se está a abater na região algarvia, anunciou o partido.

Para o CDS-PP, os temas da água e da agricultura encontram-se divididos “entre um polícia mau que proíbe a rega e uma polícia boazinha que quer abeberar o gado”.

O partido considera que “é totalmente inaceitável que no dia a seguir às eleições se venha dizer aos agricultores do barlavento algarvio que se amanhem, que percam os seus investimentos, que desistam da sua atividade, que se juntem aos novos pobres e se resignem a viver de mão estendida para as migalhas que o socialismo lhes atirar”.

“É particularmente grave quando se constata que em seis anos de governação socialista não foram capazes de consertar os buracos dos sistemas de distribuição de água das albufeiras, não foram capazes de reforçar os sistemas de armazenamento de água no Algarve e, sobretudo, não são capazes de respeitar quem trabalha a terra para angariar o seu sustento”, acrescenta em comunicado.

O CDS-PP do Algarve critica também a ministra da Agricultura, acusando-a de não estar preocupada em “dar de beber aos pomares de citrinos algarvios, que são um ex-libris da região e que espalham a sua excelência por este mundo fora”, apenas demonstrando preocupação com o gado.

Os responsáveis concelhios e distritais da região defendem uma “política clara e sem golpes baixos” que resolvam os problemas da seca sazonal, propondo que seja instituído um Observatório da Água e do Clima, sediado na Universidade do Algarve, para que se possa “prever, discutir, planear e propor a realização de medidas de política pública regional e local que permitam gerir melhor os nossos recursos naturais e assim garantir a sustentabilidade da região”.