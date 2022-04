CDS-PP/Algarve elege três membros para órgãos nacionais

Três membros do CDS-PP/Algarve foram eleitos para órgãos nacionais durante o congresso do partido que decorreu no passado fim de semana, em Guimarães.

Adriano Guerra foi eleito para a Comissão Política Nacional, enquanto João Caetano e Mónica Ferreira fazem agora parte do Concelho Nacional do partido.

“Desta forma o Algarve vê reforçada a sua posição nos órgãos nacionais, prometendo uma presença ativa e um crescimento sustentado da influência da região no debate político nacional”, refere o partido em comunicado.

Esta reunião contou com mais de 1300 pessoas e Nuno Melo foi eleito presidente do CDS-PP com 75% dos votos.

Atualmente, o CDS-PP/Algarve está a preparar várias atividades para envolver a população no debate de temas acerca do desenvolvimento da região e promete ser uma oposição “vigilante, forte e construtiva”, além de pretender ” iluminar o caminho das ideias e de procurar ser o farol para o desenvolvimento do Algarve”.

Para breve irá decorrer a tomada de posse dos órgãos distritais recentemente eleitos, com a participação de Nuno Melo.