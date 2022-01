CDS-PP/Algarve saúda candidatos eleitos e garante “oposição construtiva”

O Partido agradece “aos milhares de Algarvios que nestes tempos difíceis de incerteza saíram de casa e fizeram as suas escolhas para o futuro do país e da região”, felicitando os deputados eleitos para a Assembleia da República.

“O CDS-PP Algarve mantém-se na oposição, uma oposição construtiva, vigilante e sobretudo firme na defesa dos seus valores, das suas convicções e das suas propostas”, pode ler-se em comunicado enviado pelo Partido.

“Quantos aos resultados que obtivemos reconhecemos que ficaram muito aquém das nossas expectativas, ficaram sobretudo aquém da qualidade das propostas que apresentamos aos Algarvios, por isso, resta-nos melhorar na forma de as fazermos chegar aos nosso concidadãos e esse é o nosso compromisso de futuro!”.

De acordo com os resultados da noite eleitoral deste domingo, o CDS-PP Algarve reconhece que “fez parte dos perdedores” e que na região foram acompanhados “nessa condição pelo Bloco, pelo PAN e pela CDU o que nos obriga a refletir politicamente sobre este resultado e a melhor forma de o ultrapassar”.

“A convicção que fica é a de que a maioria dos portugueses e dos algarvios se conformaram com o status quo atual, reforçando-o e premiando uma governação que do nosso ponto de vista não serve nem o país nem a região. Para além disso uma parte do eleitorado mudou a sua radicalização da esquerda para a direita criando um problema novo à nossa democracia”.

Para o CDS-PP Algarve, os valores da Democracia Cristã “são e serão o nosso farol na oposição, o rigor e a vigilância democrática são o nosso compromisso para com os Algarvios”.

“Para nós continua claro que o Algarve precisa de mais tempo para se convencer da urgência da mudança, continua claro que as promessas feitas continuarão a não ser cumpridas e, sobretudo, continua a ser importante ter na região uma direita certa com princípios e valores que pugnem por devolver ao Algarve a sua dignidade e notoriedade”, terminam.