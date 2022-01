CDS/PP participa em conferência sobre crise social no Algarve

A candidatura do CDS/PP do círculo de Faro às eleições legislativas promoveu no sábado uma conferência sobre respostas para a crise social no Algarve, com foco no apoio social e na saúde, no Museu de Portimão, anunciou o partido.

“Se dúvidas existissem, a crise social no Algarve está aí, difícil, profunda e a crescer! Devido à pandemia de covid-19, Portugal vive uma crise sem precedentes, o Algarve não é exceção, até porque a dependência que a região tem do turismo, faz que que a situação se venha a agravar dramaticamente”, refere o CDS/PP em comunicado.

A conferência contou com a participação do ex-ministro do Trabalho e Segurança Social, Pedro Mota Soares, da presidente da Existir, Cláudia Gonçalves e do vice-presidente da SPEM, Paulo Gonçalves.

“Neste contexto, o encerramento forçado dos negócios tanto por razões sanitárias como por ausência de movimento conduziu largos milhares de algarvios para o desemprego, para a insolvência e, em muitos destes casos, para uma mendicidade envergonhada e camuflada”, acrescenta o partido.

Durante a conferência, foi destacado “o papel das organizações privadas de solidariedade social na mitigação deste gravíssimo drama que atravessa várias classes sociais e que tende a agravar-se. Hoje, no Algarve não há remediados, a classe média afundou-se e hoje só temos ricos e pobres”.

O CDS/PP avançou com a proposta de voltar a dar condições de dignidade ao Algarve, “ajudando a sua classe média a reerguer-se e os negócios a prosperar, pois sem iniciativa privada, em grande medida promovida por estes cidadãos, o Algarve ficará entregue aos grandes proprietários, dentre eles o maior que é o Estado e as suas autarquias”.

Para o partido, “deixar colapsar a classe média sem nada fazer para o contrariar é uma inversão total dos valores em que acreditamos e fratura, com muitas vítimas inocentes, o compromisso social em que assentámos os nossos alicerces democráticos, comprometendo, irremediavelmente, o nosso futuro comum!”.

Sendo assim, o CDS/PP pretende lançar um Programa de Emergência social para a região do Algarve, que “permita restituir às famílias e ao seu ganha pão, dignidade e prosperidade”.

Este programa terá linhas de recuperação efetiva dos pequenos negócios perdidos na pandemia e financiamento “que permita a reabilitação laboral dos algarvios”.