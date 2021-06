CDU apresenta publicamente candidatos em Olhão

A CDU apresentou publicamente no sábado, dia 19 de junho, os candidatos à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia de Olhão e Quelfes.

Esta iniciativa decorreu na Avenida da República, em Olhão, com a participação de ativistas, apoiantes e do mandatário da candidatura, Sebastião Coelho.

O mandatário referiu a importância de “poder constatar e afirmar que na CDU a conquista de lugares não é para benefício próprio, mas para apoio na luta pela melhoria das condições de vida e bem-estar dos trabalhadores e população do concelho em todas as suas vertentes”.

Foi também apresentado o candidato à Assembleia de Freguesia de Olhão, Ricardo Martins, além de José Vale, para a freguesia de Quelfes.

A atual eleita na Assembleia Municipal pela CDU, Florbela Gonçalves, volta a encabeçar a lista este ano.

“A CDU foi a voz dos trabalhadores e das populações na Assembleia Municipal”, refere Florbela, acrescentando que “a democracia local é a pedra basilar de uma democracia plena, da democracia como fonte de soluções, tanto mais nestes tempos difíceis que se vivem, onde por vezes as liberdades e garantias dos cidadãos são diariamente postas em causa”

Já o candidato à presidência da Câmara Municipal de Olhão, Jorge Costa, conta “com todos os trabalhadores do município e empresas municipais, sem esquecer os micro, pequenos e médio empresários, todos os que vivem da Pesca e do marisqueiro, assim como os agricultores, tantas vezes esquecidos, mas de vital importância para o concelho”.

“A CDU não abdica e não baixará os braços” em relação à defesa da Ria Formosa, defende o candidato, acrescentando que há urgência em criar “o reforço da habitação social e por uma política real e efetiva de habitação a custos controlados”, num concelho com “custos com água e saneamento que são dos mais altos do Algarve”.

Outra das lutas desta candidatura será a reposição de freguesias, como é o caso de Moncarapacho e Fuseta.

A apresentação pública contou ainda com a participação do membro da Comissão Política do Comité Central do Partido Comunista Português, Vasco Cardoso.

PUB