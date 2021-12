CDU continua na “luta” pela abolição das portagens na Via do Infante

Por proposta da CDU Algarve, a Assembleia Municipal de Loulé, aprovou, no passado dia 10 de dezembro, por maioria, com a abstenção do PSD, uma moção que reafirma a necessidade da abolição imediata das Portagens na Via do Infante, bem como a requalificação integral da EN 125.

Com esta Monção, a CDU “reafirma o seu compromisso de não desistir desta justa luta até que a abolição das portagens nesta importante via da região algarvia seja uma realidade para todos”.

No dia 8 de dezembro assinalaram-se os 10 anos da imposição de portagens na Via do Infante, uma medida que, segundo o Partido, “prejudicou gravemente a região, constituindo-se como um fator de extorsão da riqueza produzida na região, por parte do grupo económico que ficou com a concessão desta autoestrada”.

Em comunicado enviado pela CDU Algarve, pode ler-se que “dez anos de portagens que foram um fator de atraso ao desenvolvimento do Algarve, de agravamento da sinistralidade (parte do tráfego foi desviado para a EN125), perda de competitividade por parte das empresas na região e de empobrecimento das populações. O facto desta autoestrada ter sido construída com dinheiros públicas e estar ao serviço da acumulação privada, torna ainda mais grave a conivência de sucessivos governos com esta situação. Ao longo dos anos, nem as populações, nem a CDU se conformaram com esta decisão”.

O documento refere “a intensa luta, denúncia e proposta que foi desenvolvida, obrigou os últimos Governos do PS a reduzirem o valor das portagens, como aliás ficou consagrado no último Orçamento do Estado para 2021, em que a redução para 50% do valor das portagens foi imposta contra a vontade do PS”.

No entanto, a CDU lamenta que “os avanços que se alcançaram – os últimos entraram em vigor no passado dia 1 de julho – não resolveram em definitivo este problema. Apesar das sucessivas propostas, designadamente do PCP, no sentido da abolição imediata das portagens, PS, PSD e CDS, opuseram-se sempre à sua eliminação”.

“Reafirmando o seu compromisso com os trabalhadores e o Povo, a CDU sublinha que continuará a intervir até que as portagens na Via do Infante sejam abolidas e até que a EN 125 seja integralmente requalificada”, termina o documento.

