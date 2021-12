CDU contra instalação de centro de tratamento de resíduos em Loulé

A CDU criticou esta sexta-feira o projeto de instalação de um centro de tratamento de resíduos a localizar junto à EN270, São Sebastião, que, segundo a coligação, “está a gerar descontentamento das populações das freguesias de S.Sebastião e Boliqueime”.

“É um assunto complexo , que envolve não só o licenciamento urbanístico como o pronunciamento das entidades que tutelam os resíduos”, salienta a CDU, que considera que o descontentamento demonstrado pelas populações “merece esclarecimento por parte das entidades competentes”.

A CDU considera que a localização destas atividades económicas devem ser previstas no âmbito do PDM, e a zona para onde foi apresentada a proposta no edifício industrial das pedreiras do Manuel Joaquim Pinto – Barra Brita, consta em termos do PDM como sendo para exploração de areias e materiais correlativos com essa atividade.

Face ao que se conhece, a CDU “rejeita a utilização daquele espaço, ou de qualquer outro no concelho, para o tratamento de resíduos. A CDU relembra que o concelho de Loulé já comporta vários aterros sanitários como acontece na Cortelha e já aconteceu em Almancil, junto ao Estádio do Algarve”.

A CDU aguarda mais esclarecimentos sobre o assunto e propõe que o executivo camarário inquira junto das outras entidades licenciadoras para averiguar se não há mais licenças solicitadas.

“A população do concelho de Loulé pode contar com a CDU nesta luta”, conclui.

