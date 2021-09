CDU de VRSA contra “decisão desfasada” de cancelar a Feira da Praia

A CDU de Vila Real de Santo António considera que o cancelamento da Feira da Praia, que se deveria realizar em Vila Real de Santo António de 08 a 15 de outubro, é uma decisão errada e “desfasada”.

Em nota de Imprensa, a coligação eleitoral dominada pelos comunistas sustenta que a decisão está “desfasada do ciclo de reabertura (embora tardio) das atividades económicas, culturais, escolares e desportivas que está em curso. Uma má decisão que pode e deve ser corrigida, como exigem as populações e os comerciantes do concelho”.

A feira foi cancelada pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António devido ao contexto de pandemia de covid-19 que ainda se vive.

“O que se impõe, não é a suspensão das atividades como a secular Feira da Praia, mas a criação das condições sanitárias para que a mesma se realize, tal como outras atividades essenciais ao relançamento económico do concelho e ao bem estar e saúde das populações”, afirma a nota da coligação eleitoral.

A CDU sustenta que a decisão da maioria PSD na autarquia “revela uma atitude de quem desistiu de Vila Real de Santo António”.

“Uma força política que ao fim de 16 anos a governar o município acaba o mandato dessa forma, com os seus vereadores em debandada, a não quererem assumir o compromisso até ao fim do mandato, não merece continuar na presidência”, conclui.

