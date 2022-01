CDU em Alcoutim diz que interior não está condenado ao abandono

A candidata da CDU pelo círculo de Faro às eleições legislativas, Catarina Marques, visitou Alcoutim na quarta-feira, onde afirmou que o interior do Algarve não está condenado ao abandono e à desertificação, anunciou o Partido Comunista Português.

“O Algarve não é só praia e mar. O Algarve tem serra, tem uma vasta zona interior que tem sido votada ao abandono. Os problemas com que estão confrontadas as populações de Alcoutim, que hoje aqui visitamos, não são muito diferentes do restante interior Algarvio. Um território onde o emprego escasseia e em que o aparelho produtivo desapareceu. Onde se encerraram ao longo dos anos serviços públicos essenciais às populações. Onde o investimento público é escasso. Onde faltam transportes e perspetivas e vida para os mais jovens que são cada vez menos. Onde uma parte considerável da população não tem saneamento básico”, refere em comunicado.

Para a candidata, “Alcoutim, é espelho das desigualdades que a política que PS e PSD impôs ao longo dos anos entre o litoral e o interior. Mas a luta destas populações não se deixou de desenvolver e de ter resultados, como se prova com o novo compromisso para a construção da ponte internacional Alcoutim – Sanlúcar há muito reivindicada”.

Catarina Marques destacou ainda algumas das propostas da CDU para resolver o problema da desertificação como o aumento geral dos salários, a valorização dos serviços públicos, o aumento das pensões das reformas, a garantia de transportes públicos, apoio à cultura e a concretização da regionalização.

A CDU também esteve em campanha em Vila Real de Santo António no mesmo dia, onde contactou com trabalhadores da autarquia, pais e encarregados de educação e com o comércio local.