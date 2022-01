CDU exige mais investimento no SNS em Faro

A candidata pelo círculo de Faro da CDU às eleições legislativas, Catarina Marques, exigiu na terça-feira junto ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve, em Faro, mais investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS), anunciou o Partido Comunista Português.

Esta ação de pré-campanha da CDU juntou utentes e profissionais de saúde, onde foram registadas diversas queixas e aspirações de “quem é muitas vezes negado o acesso a consultas, exames e cirurgias no Serviço Nacional de Saúde” e de quem está exposto “a maiores exigências decorrentes da sobrecarga de trabalho”.

A candidata acusou o PS e o PSD de “desvio de recursos públicos para o negócio” da covid-19 “de que vivem os grupos económicos privados”.

“É um facto que, na exata medida em que não se investe no SNS se tem assistido a um crescimento do negócio da saúde na região com a multiplicação de várias unidades privadas”, refere.

A CDU considera que “são urgentes medidas que fixem médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde”, além do alargamento de “incentivos que ajudem a fixar e a atrair os profissionais de saúde para o SNS”.

Catarina Marques exigiu ainda o investimento nos cuidados primários de saúde da região algarvia através da reabilitação de edifícios, construção de novos e reforço da sua capacidade de resposta, “garantindo mais médicos e consultas para os algarvios que são, em todo o País, os que menos têm acesso a médico de família”.

Por fim, a CDU voltou a reafirmar a necessidade de um maior investimento nos atuais hospitais, a construção do novo Hospital Central do Algarve e de novas instalações para o Hospital de Lagos.