CDU/Lagos alerta para atraso do novo posto da GNR

A CDU de Lagos voltou a alertar esta semana para o atraso das obras do novo posto da Guarda Nacional Republicana da cidade, cujo atual edifício se encontra “desadequado”, anunciou a coordenador em comunicado.

O Posto Territorial de Lagos está instalado desde 1910 no antigo Convento da Senhora da Glória, propriedade da Câmara Municipal, que se tornou “desadequado, tanto para as necessidades dos militares da GNR, como para o cumprimento das funções que lhes competem no serviço às populações”, segundo a CDU.

O PCP e a CDU têm questionado os diferentes Governos, Câmaras Municipais e Assembleias Municipais ao longo de mais de 10 anos.

“Apesar das inúmeras promessas e compromissos assumidos pela tutela e pela Câmara, até ao momento não se conhece ainda para quando a abertura do Posto para novas instalações, cujas obras são um exemplo paradigmático de como as demoras burocráticas entre instituições vão atrasando investimentos imprescindíveis para a melhoria dos serviços públicos”, refere a CDU em comunicado.

Em outubro deste ano, o Governo informou o PCP que a conclusão das obras do novo posto no Chinicato estarão concluídas até ao final de 2021.

