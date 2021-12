CDU reuniu com o presidente da Câmara Municipal de VRSA

No dia 23 de dezembro, uma delegação da CDU, reuniu com o presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA). O assunto “em cima da mesa” foi o orçamento municipal da autarquia.

Nesta reunião, “a CDU manifestou a sua preocupação e identificou alguns dos problemas aos quais deve ser dada resposta por parte da autarquia, e cuja resolução deve ser vertida no próximo Orçamento Municipal, nomeadamente:

– A valorização dos direitos dos trabalhadores da autarquia, sendo necessária a eliminação das situações de precariedade e a aplicação do Suplemento de penosidade e insalubridade em toda a sua extensão:

– A necessidade de perceber qual vai ser o rumo da autarquia, em matéria de serviços que foram privatizados e contratos ruinosos que lesam o concelho como, por exemplo, o do estacionamento pago. A CDU considera que deverá existir uma política alternativa e devem ser tomadas opções que libertem o concelho das negociatas que foram construídas ao longo dos anos;

– No próximo ano, serão transferidas integralmente para a Câmara de VRSA quer encargos quer competências que estão atualmente na administração central (casos da saúde, da educação e outros). A CDU considera que tal opção, decorrente de um acordo PS/PSD de António Costa e de Rui Rio, acarretará novos problemas quer para o funcionamento dos serviços públicos, quer para a própria CM de VRSA. Uma câmara, como a de VRSA, que já hoje não consegue responder às suas obrigações, tenderá a confrontar-se com dificuldades acrescidas no futuro.

– A necessidade de pôr fim à venda ao desbarato de património público e municipal. Qual a posição do atual executivo PS sobre os terrenos do parque de campismo?

– O respeito pelos direitos dos trabalhadores, sem discriminações, e a valorização das suas condições de trabalho e das suas carreiras são, para a CDU, uma questão decisiva na gestão autárquica.

– A falta de pessoal em vários sectores, particularmente nos serviços operacionais e as más condições de higiene e segurança são alguns dos problemas que precisam ser resolvidos.

– A necessidade de medidas que garantam o apoio ao movimento associativo e popular, bem como a promoção do desporto e da cultura em todo o concelho, o que deverá ser refletido no Orçamento

– A necessidade de uma política de investimento público em equipamentos e infraestruturas que não existem”.

