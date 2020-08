Celebrações da padroeira de Castro Marim transmitidas online

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O concelho de Castro Marim vai homenagear a padroeira Nossa Senhora dos Mártires, a 15 de agosto, com a transmissão em direto para a internet da celebração do Terço Mariano e da Missa Solene, anunciou a autarquia.

Todos os anos, esta celebração reúne centenas de pessoas numa manifestação de fé em honra à padroeira que em 2020 tem o seu formato modificado devido à pandemia de covid-19.

A 15 de agosto, a celebração do Terço Mariano está marcada para as 18:30 e a Missa Solene para as 19:00, transmitidas em direto na página de Facebook do município, disponível em www.facebook.com/municipio.castromarim.

“É um ano de distanciamento físico, mas, mais do que nunca, um convite a que se reforcem os valores e a importância da fé, da partilha e do respeito”, refere a autarquia em comunicado

No mesmo dia será inaugurada a nova exposição da Casa do Sal, intitulada “100 Memórias”, com fotografias, postais, cartas, documentos e livros acerca da história de Castro Marim.

A cerimónia vai decorrer ao ar livre, na Praça 1º de maio e com uma ocupação limitada, com marcação prévia no Gabinete de Apoio ao Munícipe, através do telefone 281 510 778.

O espaço da inauguração terá um circuito de entrada, lugares marcados, desinfetante e os participantes são obrigados a usar máscara.

Estas celebrações são organizadas pela paróquia de São Tiago e pela Câmara Municipal de Castro Marim, com o apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil, seguindo as orientações do delegado de saúde.