Célia Segura apresenta novo livro em Castro Marim

O novo livro de Célia Segura, intitulado “Pequei por poetizar tão tarde” vai ser apresentado num sunset literário que vai decorrer no Revelim de Santo António, em Castro Marim, no dia 11 de junho pelas 18:30, anunciou a autarquia.

Célia Segura é docente de Educação Especial, com Pós Graduação no Domínio Cognitivo e Motor, e vai apresentar a nova obra com a participação de cantores, bailarinos e apaixonados pela poesia.

“Neste palco de encontros, a apresentação do livro de Célia Segura procura também redirecionar o olhar do público para a cultura e artistas locais, valorizando a diversidade e expressividade do território impressa nas mais variadas artes”, refere o município em comunicado.

Esta iniciativa está enquadrada na política de abertura da Biblioteca Municipal de Castro Marim que quer “levar o livro à narrativa do quotidiano, à rua e ao espaço informal”.