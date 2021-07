Celso Costa é o candidato da CDU à Câmara de Aljezur

Celso Costa é o candidato da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara Municipal de Aljezur nas eleições autárquicas de 26 de setembro, anunciou o partido.

O empregado de mesa é atualmente eleito na Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Bensafrim e Barão de São João, tendo também já sido eleito na Assembleia Municipal de Lagos e membro do Conselho Municipal de Segurança e no Conselho Municipal da Juventude de Lagos.

Com 44 anos, o candidato já foi dirigente do Sindicato da Hotelaria do Algarve, foi dirigente associativo e é atualmente dirigente do Partido Comunista Português (PCP) e membro do Comité Central do PCP e da Direção da Organização Regional do Algarve do PCP.

Carla Costa, de 48 anos e natural do Porto é a candidata da CDU à Assembleia Municipal de Aljezur.

Aos 19 anos passou a residir em Odeceixe e é animadora sócio-cultural, tendo sido dirigente do Clube Desportivo Odeceixense e da Associação Almargem.

Atualmente é dirigente do Conselho Portugues para a Paz e Cooperação e membro da Direção da Organização Regional do Algarve do PCP, além de ter sido eleita pela CDU na Assembleia de Freguesia de Odeceixe entre 2005 e 2013.

“Num concelho em que a CDU tem tido ao longo dos anos fortes tradições de luta e intervenção, a CDU apresenta-se a estas eleições apostada em ver reforçada a confiança das populações”, revela o partido em comunicado.

A CDU refere ainda que a maioria PS da Câmara Municipal de Aljezur tem “problemas diversos que não encontram resposta” e que é necessária “uma verdadeira mudança, que valorize o território e combata a especulação imobiliária e a sua descaracterização em nome do turismo, que promova a diversificação das atividades económicas, que

valorize os trabalhadores da autarquia e as suas condições de trabalho, que concretize vários investimentos públicos que têm sido adiados, que aposte na cultura, no desporto e no movimento associativo e popular, que trate todas as juntas de freguesia sem discriminações”.

