Cenas de Teatro mistura “Dois Homens” e “Diários” em Faro

O projeto Cenas de Teatro apresenta entre os dias 24 e 26 de junho, no Lama Black Box, em Faro, a quarta criação deste projeto que mistura “Dois Homens” de José Maria Vieira Mendes e “Diários” de Franz Kafka, anunciou a organização.

Este espetáculo conta com a dramarturgia e encenação de Neusa Dias, com Bruno Martins, num monólogo com excertos de “Diários”.

“Num “não-lugar”, um “além” do caos e da irracionalidade do mundo, dois indivíduos repetem uma fantasia, na tentativa de resistir – sem desespero nem revolta – ao absurdo da existência, sabendo que o destino inexorável da vida é a morte. Perante a lucidez de que a sua pequena fantasia é estéril, não chegando a lugar algum fora do esforço repetido da própria ficção, os dois indivíduos não escapam à inquietante sensação de culpa pela sua paralisada condição (sub)humana”, refere a organização em comunicado.

Os espetáculos estão agendados para as 21:30 na sexta-feira e sábado e às 17:00 de domingo, cujos bilhetes estão à venda a um preço de seis euros.