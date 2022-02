Centenário da 1.ª Travessia Aérea do Atlântico Sul celebra-se a partir desta semana em São Brás

“Celebrar a garra, a perseverança e a mestria de Gago Coutinho e Sacadura Cabral e a forma singular como marcaram a história da aviação e do mundo” é o objetivo do programa comemorativo que, em São Brás de Alportel (SBA), tem início esta quinta-feira, 17 de fevereiro, data que celebra os 153 anos do nascimento de Gago Coutinho.

O descerramento da placa oficial das comemorações marca a abertura do programa, seguido de uma palestra e da inauguração da exposição itinerante “1ª Travessia Aérea do Atlântico Sul” que vai estar patente até 27 de fevereiro, no átrio das Piscinas Municipais Cobertas. Esta exposição foi preparada pela Comissão Aeronaval das Comemorações do Centenário da Travessia Aérea do Atlântico Sul (100TAAS).

A 27 de fevereiro, o Ciclo de Passeio Natureza irá também ser dedicado a Gago Coutinho, dando a conhecer a “Rota Gago Coutinho – a Geodesia em São Brás de Alportel”, um percurso pelos 14 marcos geodésicos do território são-brasense, recentemente alvo de requalificação.

No âmbito das Comemorações do Centenário da Travessia Aérea do Atlântico Sul (100TAAS), o município vai promover, até dezembro deste ano, um conjunto de iniciativas: exposições, desafios artísticos, concertos, um ciclo de palestras, passeios natureza, publicação de edições especiais e diversas atividades infantojuvenis.

São Brás de Alportel está no mapa das Comemorações Nacionais do Centenário da Travessia Aérea do Atlântico Sul (100TAAS), feito protagonizado por dois aviadores da marinha portuguesa Gago Coutinho (com origens algarvias e são-brasenses) e Sacadura Cabral.

A Cerimónia de Abertura das Comemorações a nível nacional decorreu no Museu da Marinha, em Lisboa, a 11 de janeiro, na presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.