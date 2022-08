Centenário da Ponte Ferroviária de Portimão assinalado com postal

O centenário da Ponte Ferroviária de Portimão vai ser assinalado com o lançamento de um postal dos CTT – Correios de Portugal, anunciou a empresa.

Em parceria com a Câmara Municipal de Portimão, este postal pretende homenagear este ícone da cidade algarvia, que foi inaugurado em 1922.

“Uma ponte une o que está separado, estabelece relações, facilita a comunicação, é fator de progresso e sinal de civilização. A ponte ferroviária de Portimão foi, é e será tudo isso, sem qualquer tipo de favor”, refere a empresa em comunicado.

O design do postal esteve a cargo de Túlio Colho, do Atelier Colmeia Design, com uma tiragem de 3 mil exemplares, tem uma taxa de N20g, correspondente ao valor facial de 0,57€.