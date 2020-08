Centésimo aniversário de Fellini assinalado com música e cinema

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O 100º aniversário do nascimento do cineasta italiano Federico Fellini vai ser assinalado no próximo sábado com a exibição do filme “La Dolce Vita” e a interpretação do tema central do filme “Amarcord” pela Banda Musical de Tavira.

A iniciativa, que decorrerá nos Claustros do Convento do Carmo, nasce da colaboração entre a Banda Musical, a Câmara Municipal de Tavira, a Partilha Alternativa e o cineclube da cidade.

O espetáculo está incluído na programação das Mostras de Cinema ao Ar Livre Tavira 2020. A homenagem ao cineasta italiano no ano do 100º aniversário do seu nascimento (Fellini nasceu a 20 de janeiro de 1920) consistirá na interpretação, pela Banda Musical de Tavira, do tema central do filme “Amarcord”, do compositor Nino Rota.

“A música é um elemento essencial na obra de Fellini, traduzindo perfeitamente as imagens “fellinianas” nos seus arranjos. O som evoca o filme que infelizmente não pode ser exibido, neste momento, em Portugal, devido a um litígio sobre os direitos de autor”, assinala a Câmara Municipal de Tavira em comunicado.

Após a homenagem, será exibido o filme “La Dolce Vita”, de Federico Fellini, que constitui um retrato da sociedade romana hedonista e superficial do pós-guerra, através do jornalista Marcelo e dos seus relacionamentos amorosos.