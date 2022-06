Central Artes quer envolver a comunidade para transformar a sociedade

No âmbito da Central Artes – Programação Cultural em Rede, realiza-se, entre os dias 13 e 18 de junho, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, o projeto com a Comunidade “Agentes Internos” de Ana Borralho e João Galante, uma produção Casa Branca.

“No atual momento de crise e de prepotência política e financeira que as sociedades contemporâneas atravessam, ‘Agentes Internos’, serve para repensar o nosso modo de viver em sociedade”.

Com enfoque nas questões da sustentabilidade e alterações climáticas, a peça “quer dar palavras às pessoas para uma reflexão e pensamento sobre as transformações que a sociedade atual vive”. Trata-se de um “jogo de perguntas, com respostas improvisadas, a partir da experiência de vida de cada participante”, em que o mote é “Mudar o mundo a partir do meu mundo”.

A criação de “Agentes Internos” inclui participantes não profissionais, com idade entre os 15 e os 80 anos e prossegue o processo de investigação no sentido de aproximar o espaço artístico ao espaço social. A peça conta com 10 pessoas em palco.

Assim, de 13 a 17 de junho, entre as 18:00 e as 21:30, terão lugar os ensaios com participação do público. Para assistir, deverão os interessados efetuar a sua inscrição através do e-mail [email protected], devendo, para o efeito, responder ao seguinte: nome; data de nascimento; contacto telefónico e de e-mail; profissão/ocupação; local de residência e texto de motivação. No dia 18 de junho, decorre, pelas 19:30, a apresentação do referido projeto.

Caso os interessados sejam superiores ao número de inscrições disponíveis, a seleção será feita pela direção artística da performance.