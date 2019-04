Centro Cultural António Aleixo recebe “Volt’a a Portugal em Revista”

A nova revista à portuguesa que estreou em dezembro e que tem esgotado salas de espetáculo, em todo o país chega ao Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, no dia 20 de abril, pelas 21h30.

Denominada Volt’a a Portugal em Revista, é liderada por António Calvário e Natalina José e conta com rábulas como “a visita de Dolores Aveiro”; “a vizinha da Cristina Ferreira”; “a vidente Madame Chiça”, entre outras, e com novos temas interpretados por António Calvário (temas originais e gravados propositadamente para esta revista).

Os momentos mais sérios consistem numa homenagem ao teatro de revista e uma abordagem da situação social em Portugal, terminando com uma mensagem de esperança.

A revista à portuguesa “Volt’a Portugal em Revista” festeja os 80 anos, no ativo, dos populares artistas António Calvário e Natalina José.

Integram o elenco Isabel Damatta, Raquel Caneca, Gonçalo Brandão, Ricardo Miguel e Sara Inês.

A produção do espetáculo está a cargo de Ricardo Miguel e João Nuno Baptista.

Os bilhetes podem ser adquiridos no Centro Cultural, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h00 às 18h00 e no dia do espetáculo ou após as 20h00 online no site da BOL, na FNAC, Worten, etc.

Segundo a produção, o espetáculo apresenta um guarda roupa luxuoso e atrativas projeções de vídeo enquadram as várias rábulas e os momentos musicais.

Advertisements