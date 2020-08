Centro Cultural de Lagos oferece um agosto com música de vários géneros

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Centro Cultural de Lagos vai reabrir portas na próxima sexta-feira, dia 7, com a iniciativa “Lá fora, Cá dentro – Música no Pátio” uma série de concertos intimistas de artistas e bandas, com ligação ao concelho.

As sessões, que terão lugar no auditório do centro, terão uma lotação máxima de 38 pessoas, com inscrição obrigatória em formulário online para cada espetáculo, restrições impostas pelo presente período de pandemia, informa o município de Lagos.

Os concertos, que decorrerão ao longo das sextas-feiras de agosto e início de setembro, contarão com géneros diversificados, entre os quais o acústico, fado, jazz e música clássica.

A iniciativa inaugura-se a 7 de agosto com Wesley Acoustic, seguindo-se Time for T (solo de Tiago Saga) a 14 de agosto, Pedro Viola (fado), acompanhado por Vítor do Carmo (guitarra portuguesa) e Paulo Feiteira (viola de fado) a 21 de agosto e trio da Orquestra de Jazz do Algarve a 28 de agosto. Todos os espetáculos têm início às 21:30.

Já o único espetáculo de setembro, da Orquestra Clássica do Sul, terá lugar no dia 4 às 19:30.

Em paralelo a esta iniciativa, estará patente entre 7 e 30 de agosto, no centro cultural (sala 3), a exposição “Fernão de Magalhães – O Homem que se transformou em Planeta”, de António Jorge Gonçalves, com ilustrações que retratam a expedição do herói português no planeta onde cabe tudo: a competição no expansionismo europeu, a investigação científica e a superstição, as fidelidades e as traições, a coragem e a cobardia. Estas ilustrações serão acompanhadas por painéis que complementam esta história, “Magalhães – 500 anos da circum-navegação”.

Aquela nova mostra vem juntar-se à exposição “A Arte de Maramgoní”, patente até dia 9 de outubro (salas 1 e 2), do artista brasileiro Waldemar Maramgoní, e que “retrata num estilo muito próprio o ambiente urbano e a vida citadina nas suas obras de pintura”, de acordo com a Câmara de Lagos.