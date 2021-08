Centro Cultural de Lagos tem três exposições patentes até outubro

Duas novas exposições estão patentes desde sábado no Centro Cultural de Lagos, com uma terceira já a decorrer antes disso, numa nova sala inaugurada no Centro Cultural, anunciou a Câmara Municipal de Lagos.

“Cada conta, conta”, de Ana Canto, “Cápsula do Tempo”, do Centro Português de Serigrafia”, e “2020 – Ver para crer”, de Paulo Figueiras, são as distintas exposições deste segundo ciclo de 2021 que, segundo a autarquia, “promete fascinar o público”.

Com uma vasta experiência na área da cerâmica, a artista Ana Canto apresenta em “Cada conta, conta” uma criativa união entre histórias e essa forma de arte. “Pegando num objeto tão simples como a conta, através da sua criatividade concede-lhe uma nova dimensão e transcendência, apresentando obras que atravessam temas como cultura, mitologia, religião, natureza e os quatro elementos”.

Presença assídua em iniciativas culturais de Lagos, Ana Canto mostra, nesta exposição, que o talento e criatividade “estão em constante mutação e acompanham as nossas histórias pessoais”, sublinha a nota de Imprensa da autarquia.

O CPS – Centro Português de Serigrafia também marcará presença neste novo ciclo através da exposição “Cápsula do Tempo: Edições do Centro Português de Serigrafia”, apresentando cerca de noventa obras de setenta e oito artistas de dezasseis nacionalidades, realizadas no CPS ao longo dos seus trinta e cinco anos de atividade.

A mostra reflete o potencial criativo das diferentes técnicas de obra gráfica – serigrafia, gravura e litografia – e da apropriação mais recente da fotografia e da impressão digital no vasto portfólio de edições do CPS. Entre o leque de artistas expostos, encontram-se nomes como Júlio Pomar, Noronha da Costa, José de Guimarães, Siza Vieira, Cruzeiro Seixas, Cargaleiro, Alexandre Farto (aka Vhils), Miguel Januário (aka maismenos), Cristina Ataíde, Leonel Moura e Sofia Areal.

Inaugurando um novo espaço de exposições no Centro Cultural de Lagos, junto ao pátio, Paulo Figueiras apresenta a sua visão do que foi o atribulado ano de 2020, através de obras inspiradas pelo movimento artístico surrealista, peças repletas de cor, alma e uma forte influência dos sonhos.

As exposições “Cada conta, conta” (Sala 1) e “Cápsula do Tempo: Edições do Centro Português de Serigrafia” (Sala 2 e 3) ficarão patentes até 9 de outubro. Já a exposição “2020 – Ver para crer” já está disponível para visita até dia 11 de setembro. Todas as exposições no Centro Cultural de Lagos são de acesso gratuito e podem ser apreciadas de 3ª feira a sábado, entre as 10h00 e as 18h00, estando garantidas todas as normas de higiene e segurança no local (equipamento cultural com selo Safe & Clean).

Consulte a agenda cultural atualizada do município de Lagos aqui.

