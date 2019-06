Centro Cultural de Lagos vai receber Mostra Empresarial

O Centro Cultural de Lagos vai ser palco, nos próximos dias 18 e 19 de junho, de uma ação de capacitação e promoção das três áreas empresariais de Lagos (Municipal do Chinicato, Chinicato e Marateca).

A iniciativa, que insere-se no âmbito do projeto Algarve REVIT +, inclui a realização de uma mostra empresarial dos produtos e serviços das empresas instaladas nas áreas empresariais, que será aberta ao público em geral, um fórum para a competitividade, consistindo em workshops temáticos para capacitação das empresas para a inovação, e laboratórios de aceleração de projetos, através de reuniões entre consultores e empresas. O fórum e os laboratórios são especificamente dirigidos ao público empresarial.

A ação é organizada em colaboração com a Câmara Municipal de Lagos, sucedendo-se a outras iniciativas já realizadas, de que é exemplo o “Café com Negócios”, encontro que reuniu recentemente, em ambiente informal, os dinamizadores do projeto Algarve REVIT + e os empresários da PME instaladas nas áreas empresariais de Lagos.

Todo este trabalho teve início quando o NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e a CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, em conjunto, decidiram candidatar-se e viram aprovado pelo programa operacional Algarve 2020 o projeto Algarve REVIT + que, sem quaisquer custos para as empresas, tem como objetivo central a revitalização das áreas empresariais da região do Algarve, através do reforço da capacitação e da promoção das pequenas e médias empresas instaladas nessas áreas, num modelo de gestão e de marketing inovadores.

Esta ação em Lagos surge na sequência de outras duas, uma realizada a 5 e 6 de Junho, no mercado da Ribeira de Tavira, e outra que tem lugar a 12 e 13 de junho, no NERA, no loteamento industrial de Loulé.