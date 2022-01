Centro de Ciência Viva de Lagos celebra 12 anos com exposição

O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do Algarve, José Apolinário, marcará presença hoje, 29 de janeiro, no Centro Ciência Viva de Lagos (CCVL) para a inauguração da exposição de fotografia “Na Mira do Voo, Retratos da Avifauna Portuguesa”, pelas 16:00, dia da celebração do 12.º Aniversário do CCVL.

Da autoria de António Granado, professor associado na Universidade Nova de Lisboa, onde co-coordena o mestrado em Comunicação de Ciência, ex-jornalista e fotógrafo, e com a produção do CCVL, esta exposição pretende dar a conhecer a diversidade de espécies de aves que podemos encontrar no nosso País.

Os Centros de Ciência Viva desempenham papel importante na promoção da Literacia Científica dos jovens, avaliada em Portugal como um aspeto problemático relativamente à média dos outros países da OCDE (OCDE, PISA, 2012), e muito embora as conclusões dos relatórios Pisa mostrem melhorias significativas nos indicadores, é essencial o desenvolvimento de estratégias para potenciar resultados no futuro.

No Algarve, os indicadores assinalam uma prevalência menor de jovens que ingressam em formações de nível superior nas áreas STEAM (ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática).

Para além dos Clubes de Ciência Viva na Escola, os Fundos Europeus geridos na Região têm procurado apoiar a atividade dos três Centros Ciência Viva no Algarve (Faro, Lagos e Tavira), em parceria com a Universidade do Algarve, por exemplo, num projeto de desenvolvimento de recursos didáticos digitais, tendo em vista garantir o acesso a recursos educativos digitais de qualidade e ferramentas de colaboração em ambientes digitais.

O Centro de Ciência Viva de Lagos tem um protocolo de colaboração e apoio com o Município de Lagos e, ao longo destes doze anos de atividade, tem desenvolvido uma intensa e consistente atividade de promoção da cultura científica junto dos mais jovens.