Centro de Lagos vai ficar sem abastecimento de água nesta sexta-feira

O centro de Lagos vai ficar sem água canalizada durante o dia de sexta-feira devido a uma intervenção com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço de distribuição de água aos munícipes está a decorrer na Rua Dom Vasco da Gama, anunciou o município.

A autarquia irá proceder à colocação de novo equipamento, o que levará à interrupção do normal abastecimento de água aos moradores e estabelecimentos da baixa/centro histórico de Lagos entre as 9h00 e as 22h00 de sexta-feira, dia 12 de fevereiro.

A obra em questão compreende a instalação de duas válvulas de corte na rede de distribuição desta via. Este novo equipamento permitirá o abastecimento através de dois reservatórios diferentes, acautelando assim futuros cortes de água na referida área da cidade.

“O município de Lagos irá desenvolver todos os esforços necessários para que a normalidade no abastecimento público de água seja reposta com a maior brevidade possível, estando também consciente que esta intervenção irá beneficiar a comunidade lacobrigense”, conclui a nota da autarquia.