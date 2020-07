Centro de Reabilitação de S. Brás de Alportel

OPINIÃO | LUÍS BATALAU

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Estrutura de saúde, que durante os primeiros anos de funcionamento sob gestão PPP, prometeu muito, com grande capacidade e qualidade (atestada pelas Acreditações internacionais), apelidada de “Alcoitão do Algarve”, com 54 camas de internamento e com um quadro de profissionais adequado e competente, tem-se vindo a desmoronar e paulatinamente a degradar, desde que, primeiro sob a tutela da Administração Regional de Saúde e agora dependente do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), está sem governação e ao abandono, com evidente prejuízo para a população.



Primando pela incompetência e irresponsabilidade dos elementos que presidem aos conselhos diretivos, quer da ARSALGARVE quer do CHUA, publicamente denunciadas e reconhecidas, estas duas estruturas nada fizeram até agora no sentido de melhorar o SNS na nossa bela região algarvia, votada ao abandono pelos diversos governos Centrais.



É lamentável que o número de profissionais do CMFR SUL de S. Brás, Fisiatras, Terapeutas (Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais e Terapeutas da Fala), Enfermeiros, Psicólogos e Assistentes Operacionais, entre outros, que serve todo o Algarve e Alentejo, venha progressivamente a ser reduzido, bem como o número de camas, que neste momento passou de 54 para 36 camas. Não haver ou retardar o início da reabilitação ou interrompê-la é grave e muitas vezes irrecuperável. Atenção que esta situação nada tem a ver com a pandemia!



Mais uma vez devemos refletir sobre o caminho que leva o SNS no Algarve, com a contínua degradação da organização e funcionamento das estruturas púbicas de saúde no Algarve. Por mais capazes que sejam os gestores (e não são), a fusão dos hospitais foi um desastre. Quem consegue gerir, o Hospital Central de Faro, o Hospital de Portimão, Hospital de Lagos, o C.M.F.R SUL de S. Brás de Alportel e a ligação de todas estas estruturas à Universidade? Percebem agora porque é que os cuidados de saúde no Algarve estão mal? Percebem porque é que se instalou uma grande desmotivação entre os profissionais de saúde? Percebem agora porque é que os médicos não querem vir para o Algarve? É infelizmente o desnorte a Sul do País!

Luís Batalau

Médico