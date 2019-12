Centro de Reabilitação do Sul com nova parceria

🔊 Ouvir Notícia



Centro de Reabilitação do Sul abriu as portas à Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines e à Associação de Andebol do Algarve.

O Centro de Reabilitação do Sul, em São Brás de Alportel, tem uma nova parceria com a Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines , a Associação de Andebol do Algarve e o Município Sambrasense. Estas entidades uniram-se com o intuito de dar a conhecer o trabalho desenvolvido nas últimas épocas no mundo do andebol adaptado em cadeiras de rodas.

De uma forma empírica, e através da observação direta ao longo dos jogos e treinos da equipa, foram apresentados os benefícios físicos, psicológicos e sociais da prática desportiva adaptada. A ideia desta parceria é, em primeira instância, fomentar a prática desportiva nos utentes, surgindo como um processo de reabilitação física e emocional, e ainda criar uma estratégia que alargue a equipa de andebol em cadeira de rodas, de forma a integrar novos atletas. O Centro de Reabilitação do Sul recebeu de braços abertos esta proposta e depois da abordagem teórica, ficou agendada uma demonstração com os atletas da equipa, numa iniciativa em que os utentes poderão experimentar a modalidade e trocar experiências com todos os atletas. De salientar que o projeto do desporto adaptado na Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines surgiu em 2014, com o Bóccia, e que mais tarde foi constituída a equipa de andebol em cadeira de rodas, com o apoio da Associação de Municípios do Algarve, da Federação de Andebol de Portugal e da Associação de Andebol do Algarve que, juntos, abraçaram este projeto e integraram atletas de vários pontos do Algarve e até internacionais. Sempre numa perspetiva de mudar o rumo da vida dos atletas, potenciado, não só a vida desportiva, como pessoal de cada um. Neste momento, além da equipa de andebol em cadeira de rodas, existe uma classe de ginástica adaptada, assim como andebol adaptado à deficiência intelectual. Um unir de esforços com o mote de potenciar as habilidades e fomentar novos caminhos e visões sobre o futuro.