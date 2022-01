Centro de Saúde de VRSA recebeu candidatos socialistas

O Centro de Saúde de Vila Real de Santo António recebeu na quarta-feira a visita dos candidatos socialistas às eleições legislativas de 30 de janeiro, anunciou a autarquia.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António manifestou algumas das preocupações em relação à área da saúde no concelho, além do seu desejo de ver ampliado e requalificado o Centro de Saúde local.

Nesta visita participou a cabeça de lista pelo Algarve, Jamila Madeira, o ex-presidente da autarquia de Tavira, Jorge Botelho, o presidente da Federação do Partido Socialista do Algarve, Luís Graça, o candidato a deputado, Francisco Oliveira, o vice-presidente do município de Vila Real de Santo António, Ricardo Cipriano, a delegada de Saúde local, Halyna Karuna e a diretora executiva do ACES Sotavento, Luísa Prates.

Nesta reunião foram ainda debatidos os projetos de investimento nas estruturas ligadas à saúde no concelho de Vila Real de Santo António, cujo investimento poderá ser de dois milhões e meio de euros, que serão disponibilizados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

“Este dinheiro tem uma meta e tem um prazo. É preciso agilizar ações para encontrar caminhos de modo a poder expandir e criar melhores condições no Centro de Saúde de Vila Real de Santo António”, refere Jamila Madeira.