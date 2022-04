O Centro de Vacinação contra a covid-19 de Silves vai estar encerrado nos feriados de 16 e 25 de abril, anunciou a autarquia.

Esta decisão partiu do ACES Barlavento, encerrando as portas durante dois dias mas mantendo os horários normais nos restantes.

O Centro de Vacinação contra a covid-19 de Silves está de portas abertas nos dias 18 de abril entre as 15:00 e as 18:00 e a 23 e 30 do mesmo mês entre as 09:00 e as 13:00.