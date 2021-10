Centro Municipal de Vacinação em Silves volta a abrir portas

A partir desta quarta-feira o Centro Municipal de Vacinação Covid-19 de Silves volta a abrir portas, depois de alguns constrangimentos registados no Centro de Saúde, anunciou a autarquia.

“Esta reabertura resulta da tomada de conhecimento, por parte do município de Silves, no âmbito dos constrangimentos existentes no Centro de Saúde de Silves, nomeadamente no que respeita ao acolhimento aos utentes para a vacinação; pelo que, após visita ao local, a presidente da Câmara Municipal de Silves disponibilizou o espaço da Fissul, por forma a solucionar essa dificuldade”, refere a autarquia em comunicado.

O centro funciona de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 16:00, num processo articulado entre o município, a Administração Regional de Saúde, o Agrupamento de Centros de Saúde do Barlavento e a Unidade Local de Saúde.

PUB