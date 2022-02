Centros comerciais esvaziaram ruas do comércio

PUB

Os estabelecimentos de comércio local e tradicional mais antigos das mais emblemáticas ruas algarvias estão pela hora da morte, na opinião da maior parte dos empresários: o aparecimento dos centros comerciais e o estacionamento pago vieram esvaziar ruas e fechar lojas. É o caso das ruas Vasco da Gama (Portimão), 5 de Outubro (Loulé) e Santo António (Faro), lugares difíceis. Onde os negócios mais antigos lutam diariamente para manter as portas abertas, com dificuldades acrescidas como o estacionamento pago e as facilidades de um centro comercial. A contrastar, em VRSA, a azafamada rua Teófilo Braga apenas sofre com o estacionamento pago. Pelo menos, enquanto a cidade não tiver um centro comercial

O JA esteve, durante um dia, nas ruas de comércio mais emblemáticas do Algarve. Há 30 ou 40 anos atrás, eram ruas cheias de vida e de pessoas. E de negócios que começaram a evoluir e a acompanhar o crescimento do turismo algarvio. No entanto, com o aparecimento dos grandes centros comerciais e do estacionamento pago, poucos foram os estabelecimentos que aguentaram as dificuldades, juntamente a crises económicas e pandémicas.

Em Portimão, procurámos um lugar de estacionamento gratuito, que encontrámos junto ao estádio do Portimonense. Após percorrer algumas ruas e atravessar a praça onde se encontra a Câmara Municipal de Portimão, chegamos finalmente à Rua Vasco da Gama, também conhecida por Rua do Comércio.

Esta artéria da cidade de Portimão apresenta-se sem energia. Poucas pessoas a percorrem de um lado a outro e poucas são aquelas que trazem consigo sacos com compras. Olhando para dentro das lojas, há vazio e pouca luz, para poupar na fatura da eletricidade.

(…)

Gonçalo Dourado

