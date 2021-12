Centros de vacinação algarvios podem inocular até 5 mil pessoas por dia

O Comando Regional de Emergêcia e Proteção Civil do Algarve revelou esta semana que os centros de vacinação contra a covid-19 da região podem inocular até cinco mil pessoas por dia.

Devido ao aumento do número de casos positivos nas últimas semanas, os municípios de Albufeira, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, Tavira, Silves e Vila Real Santo António reforçaram a sua capacidade nos centros de vacinação, com o apoio dos agentes de Proteção Civil, em especial dos Corpos de Bombeiros da região.

Nos restantes municípios, nomeadamente Aljezur, Alcoutim, Castro Marim, Monchique, S. Brás Alportel e Vila do Bispo, a vacinação decorre nos respetivos Centros de Saúde, com o apoio da Proteção Civil no seu funcionamento de acordo com as necessidades específicas de cada localidade.

Por toda a região, foram reativados os núcleos de apoio à saúde pública e as unidades de marcação e controlo da vacinação dos Serviços Municipais de Proteção Civil, com recursos humanos das autarquias.

Estes recursos humanos reforçaram os call centers para telefonar a quem ainda não foi vacinado, em particular os utentes mais idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Graças à reativação dos Planos de Emergência de Proteção Civil, através da declaração da situação de Calamidade em todo o território português, foram recuperados os mecanismos e capacidades do sistema de emergência e proteção civil, com os municípios e freguesias a assumirem um papel importante no processo de vacinação.

O Posto de Comando Regional foi reinstalado, tal como os 16 Postos de Comando Municipais, que garantem a coordenação institucional entre todas as entidades.

