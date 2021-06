Cerca de 22% dos algarvios com vacinação completa e 34% com 1 dose

Um total de 22% da população residente no Algarve tem a vacinação contra o covid-19 completa e 34% tem pelo menos a primeira dose, anunciou hoje a DGS, revelando que já foram administradas 246.379 doses na região, das quais 20.802 na semana que decorreu entre segunda-feira, dia 31 de maio, e o passado domingo, dia 6.

No todo nacional, já foram vacinadas praticamente 4 milhões de pessoas (mais precisamente 3.986.585), dos quais 226.341 na semana em causa, e 2.315.000 de pessoas já têm a vacinação completa, das quais 333.769 completaram a inoculação na mesma semana.

Por idades, estão vacinados com a primeira dose 97% dos maiores de 80 anos e, na mesma faixa etária, 92% têm a vacinação completa.

Dos 65 aos 79 anos 94% têm pelo menos a primeira dose e 51% a segunda.

Dos 50 aos 64 anos, os mesmos valores são 59% e 26% respetivamente.

Dos 25 aos 49 são 15% e 9%, dos 18 aos 24 são 5% e 3% e dos zero aos 17 rodam os zero por cento em ambos os itens.

A região com maior índice de vacinação é o Alentejo, com 47% de primeiras doses e 27% de vacinações completas, seguido da região Centro, com 44% e 27% respetivamente, Norte com 38% e 24% e Lisboa e Vale do Tejo com 37% e 19%. Açores tem 35% e 19% e Madeira 40% e 24%.

Quanto às doses recebidas pelas autoridades, elas foram 7.263.540, das quais foram administradas 6.299.315, precisa o comunicado da Direção Geral de Saúde.

