Cerca de 40 jovens participam em intercâmbio internacional em Alcoutim

Cerca de 40 jovens de vários países europeus estão a participar até ao dia 9 de agosto no intercâmbio internacional European Youth Goals (EU. YOU. GO), em Alcoutim, anunciou a associação Check-In.

Os jovens são provenientes de países como Letónia, Itália, Espanha, Grécia, Malta e Portugal e estão desde o dia 29 de julho a celebrar o Ano Europeu da Juventude e a estimular a sua criatividade através da expressão corporal, sonora, plástica, cénica e multimédia.

Está agendado um espetáculo final de apresentação do projeto para o dia 7 de agosto, no Castelo de Alcoutim, pelas 22:00, com muita música, dança, animação de rua, intervenções plásticas, alegria e diversão.

Esta iniciativa é promovida pela Check-In, uma associação juvenil com 12 anos de trabalho em projetos nacionais e internacionais, no área da educação não formal, dedicando-se à promoção da integração social, solidariedade, tolerância, práticas democráticas, direitos humanos e consciência ecológica para o desenvolvimento sustentável.