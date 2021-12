Cerimónias fúnebres de Fernando Reis realizam-se esta segunda-feira

As cerimónias fúnebres de Fernando Reis, diretor e proprietário do Jornal do Algarve, realizam-se esta segunda-feira, dia 6 de dezembro, pelas 16:00 no cemitério de Vila Real de Santo António.

A informação foi partilhada pela esposa, Maria Luísa Travassos, através da sua página de Facebook.

A todos aqueles que quiserem prestar a última homenagem a Fernando Reis, agradece-se que se protejam com máscara, que vão entrando no cemitério antes da cerimónia, e mantenham as devidas distâncias de segurança.

Fernando Reis, faleceu este sábado, dia 4 de dezembro, no Hospital de Faro, vítima de doença. Tinha 66 anos.

