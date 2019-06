“CH2=CH2” exposição fotográfica de Rúben Caeiro

A

Galeria de Exposições da Direção Regional do Algarve,

no Instituto Português

do Desporto e da Juventude (IPDJ),

em Faro acolhe

a exposição de fotografias de Rúben Caeiro “CH2=CH2”,

entre 7 de junho e 3 de

julho na Rua da PSP.

A exposição apresenta 15 retratos, compostos por 64 imagens

e estará patente ao público de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Rúben

Caeiro nasceu em 1995, em Faro, é assistente/coordenador

da área de fotografia da ETIC Algarve e formador, sendo também

fotógrafo profissional.

O

autor realizou um projeto final da experiência Erasmus +, durante 3

meses em Berlim, do qual resultou uma abordagem fotográfica baseada

nos plásticos e seus problemas de deterioração no meio ambiente,

no aumento de poluição mundial nos oceanos e a forma como afeta

todos os seres vivos, especialmente, marinhos.

O

fotógrafo pretendeu transferir para o corpo humano as transformações

que os plásticos fazem nos corpos dos animais. Com a exposição

Rúben tem a intenção de despertar a atenção para este grave

problema dos plásticos, relativamente à contaminação dos mares e

ao facto de ser tóxico. Há milhões de toneladas de plásticos que

demoram anos a degradarem-se, estes são consumidos pelos animais e

asfixiam-nos. Atualmente, os humanos consomem microplásticos quando

comem peixe, o que terá futuramente, graves consequências na saúde.

O

ETIC Algarve apoia a exposição “CH2=CH2”.