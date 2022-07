Chamas atingem casas na aldeia da Azilheira em Silves

O incêndio na zona de São Marcos da Serra, em Silves, atingiu várias casas na aldeia da Azilheira, onde vivem cerca de 20 pessoas que foram aconselhadas pelas autoridades a abandonar as suas habitações.

Segundo avançou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o incêndio continua ativo com quatro frentes e vão ser enviadas para o local mais duas equipas da ANEPC, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para reforço no combate.

Segundo a fonte, “face à progressão das chamas”, a Proteção Civil solicitou à GNR a retirada dos habitantes de diversas povoações, nomeadamente, do Monte das Zorras, Alcarias, Novas, Corte Peral, Chaminé, Boião e Casas Velhas, na zona de São Marcos da Serra.

O fogo deflagrou por volta das 13:00 perto da localidade do Fica Bem, na freguesia de São Marcos da Serra e já obrigou ao corte do IC1 e A2.

A autoestrada do Sul (A2), de ligação Lisboa/Algarve, foi fechada ao trânsito rodoviário nos dois sentidos, entre Ourique (Beja) e São Bartolomeu de Messines (Faro).

De acordo com os dados disponibilizados na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 18:15, estavam envolvidos no combate às chamas 347 operacionais, a maioria dos quais bombeiros de diversas corporações do Algarve e do Alentejo, além de equipas de sapadores florestais, da GNR, com o apoio de 1218 viaturas e cinco meios aéreos.

O distrito de Faro está hoje em alerta vermelho de risco de incêndio. As temperaturas máximas previstas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para os 40ºC.