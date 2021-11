Che Lagoense dá cartas em prova nacional de badminton juvenil

Decorreu nos passados dias 13 e 14 novembro 2021, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha, o Campeonato Nacional de Não Seniores Época 2021, prova do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton.

Este torneio contou com a participação dos atletas da ACD Che Lagoense e do Universo dos Mistérios Associação, num total de 41 atletas, de vários escalões, apurados para esta final do Campeonato Nacional, após as jornadas nacionais ao longo da época desportiva 2021.

Nesta jornada final as equipas Lagoenses conseguiram arrecadar 24 lugares de pódio, 11 primeiros lugares, 9 segundos lugares e 4 terceiros lugares.

A ACD Che Lagoense alcançou 8 títulos de campeão nacional, 5 títulos de vice-campeão nacional e 4 terceiros lugares. O Universo dos Mistérios duplicou o número de títulos da época passada ao alcançar quatro títulos de campeão nacional mais quatro títulos de vice- campeão.

“É também graças às extraordinárias participações dos nossos atletas nas mais diversas modalidades que Lagoa é uma referência a nível regional, nacional e em alguns casos até internacional. É com muita satisfação que verifico que uma das modalidades estratégicas do concelho, o badminton continua em grande crescimento e a angariar títulos e representações que em muito nos orgulham enquanto lagoenses. Obrigado campeões, por elevarem o nome de Lagoa aos quatro cantos do país, e com resultados.”, enaltece o Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.

11 Títulos CAMPEÃO NACIONAL

Campeão Nacional Singular Homem Sub 9 – GABRIEL MARTINS (CHEL)

Campeão Nacional Singular Homem Sub 11 – MARTIM MARQUES (CHEL)

Campeã Nacional Singular Senhora Sub 17 – MARIA WILKINSON (CHEL)

Campeão Nacional Singular Homem Sub 19 – DAVID SILVA (CHEL)

Campeões Nacionais Par Homem Sub 9 – MIGUEL SOUSA/ARISTIDES MARIA (CHEL)

Campeões Nacionais Par Homem Sub 11 – PEDRO CATROCHO (UMAC) e MARTIM

MARQUES (CHEL)

Campeãs Nacionais Par Senhora Sub 17 – ISABELLA/MARIA WILKINSON (CHEL)

Campeões Nacionais Par Misto Sub 19 – BEATRIZ ROBERTO (NST)/DAVID SILVA (CHEL)

Campeão Nacional Singular Senhora Sub 11 – ANNA TURA (UMAC)

Campeão Nacional Par Senhora Sub 11 – ANNA TURA (UMAC)/ DANIELA KOSTENKO

Campeão Nacional Par Misto Sub 11 – ANNA TURA (UMAC) /PEDRO CATROCHO (UMAC)

9 Títulos VICE – CAMPEÃO NACIONAL

Vice Campeão Nacional Singular Homem Sub 9 – ARISTIDES MARIA (CHEL)

Vice Campeão Nacional Singular Homem Sub 13 – GUILHERME NEGRITA (CHEL)

Vice Campeão Nacional Singular Homem Sub 15 – ALEXANDRE BERNARDO (CHEL)

Vice Campeões Nacionais Par Homem Sub 9 (CHEL) – TOMÁS SOARES/GABRIEL MARTINS

(CHEL)

Vice Campeões Nacionais Par Misto Sub 15 – ALEXANDRE BERNARDO (CHEL) e ÉRICA

GLÓRIA (CSM)

Vice-Campeãs Nacionais Par Senhora Sub 15 – ANASTÁSIA IURKOVA (UMAC)/ ÉRICA

GLÓRIA (PENICHE)

Vice-Campeões Nacional Par Homem – Sub 15 – TIAGO CATROCHO (UMAC)/DEMÉTRIO

TURA (UMAC)

Vice-Campeões Nacional Par Homem – Sub 13 – ARTUR FERNANDES (UMAC)/ DORIANN

DELFIM (UMAC)

Vice-Campeão Nacional Homem – Sub 11 – PEDRO CATROCHO (UMAC)

4 Títulos 3ºs CLASSIFICADOS

3º Lugar Campeonato Nacional Singular Homem Sub 13 – DAVID ANDRADE

3º Lugar Campeonato Nacional Singular Homem Sub 9 – MARTIM JORGE/RICARDO

BARRADAS (CHEL)

3º Lugar Campeonato Nacional Par Homem Sub 9 – GONÇALO CASTRO (AAC)/MARTIM

JORGE (CHEL)

3º Lugar Campeonato Nacional Par Homem Sub 15 – HUGO CAMPOS (EACO) /ALEXANDRE

BERNARDO (CHEL)

