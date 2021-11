Chef Noélia cozinha com estrelas da cozinha internacional em Lisboa

Noélia Jerónimo, conhecida chef do restaurante “Noélia e Jerónimo”, em Cabanas de Tavira, foi convidada para preparar o menu do 17.º aniversário do emblemático restaurante estrelado “Eleven”, esta quinta-feira, em Lisboa.

A chef juntou-se a Joachim Koerper, chef executivo do Eleven que comemora 50 anos de carreira, e a Óscar Velasco (restaurante Santceloni, em Madrid), com duas estrelas Michelin, para celebrar mais um aniversário do restaurante do Parque Eduardo VII, em Lisboa.

No dia 9, Noélia Jerónimo participou num jantar na Taberna Albricoque, a convite do também algarvio Bertílio Gomes.

Recentemente, Noélia Jerónimo foi considerada a Chef do Ano 2021 pelo guia Boa Cama Boa Mesa.

