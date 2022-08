Chefe de Estado-Maior do Exército recebido na Câmara de Albufeira

O Chefe de Estado-Maior do Exército, General Nunes da Fonseca, foi recebido nos Paços do Concelho de Albufeira pelo autarca José Carlos Rolo, no dia 29 de julho, anunciou o município.

O comando geral do exército português participou em várias atividades pela cidade de Albufeira com o objetivo de aproximar a instituição militar com a sociedade.

Na Praia dos Pescadores, o Chefe de Estado-Maior do Exército participou num batismo militar com exercícios físicos que tinham como objetivo “sensibilizar, especialmente os jovens, para a vida e formação militar”.

À noite assistiu ao concerto de verão da Orquestra Ligeira do Exército, que decorreu na Praça dos Pescadores.

“Este foi um momento de grande relevância para a autarquia e para os munícipes. O concerto foi um momento de elevação cultural e foi um dia totalmente dedicado às forças de segurança e a esta instituição de defesa nacional, potenciando assim, o gosto da juventude no embarque profissional pela via militar”, disse o presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

Nunes da Fonseca expressou “um sentimento global relativamente ao município de Albufeira, os seus habitantes e todos os que têm a oportunidade de desfrutar das facilidades e atenção desta bela região”.

No Livro de Honra do município referiu ainda que “o Exército está, e permanecerá inteiramente disponível, para reforçar os laços de interação e de corporação com o município de Albufeira, nos mais diversos domínios”.