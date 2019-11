Chefs de hotéis de luxo desmistificam a cozinha molecular em Lagos

Os chefs de hotéis de luxo do Algarve participam esta terça-feira num workshop de cozinha molecular no Centro de Ciência Viva de Lagos. Esta é a primeira atividade organizada pela Algarve Chefs Week, no âmbito da realização do Jantar de Natal Solidário, que à semelhança das edições anteriores tem como objetivo angariar fundos para apoiar instituições de solidariedade social

É já esta terça-feira, dia 19 de novembro, a partir das 14h00, que a Algarve Chefs Week, evento gastronómico anual, reúne chefs de diversos hotéis de luxo do Algarve para a realização de um workshop de Cozinha Molecular no Centro de Ciência Viva de Lagos (CCVL).

Com a presença de nove chefs dos melhores hotéis de luxo algarvios, esta atividade vai juntar crianças da CATRAIA – Centro de Acolhimento Temporário para Crianças em Risco do Algarve e da APPC – Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro, instituições de solidariedade social que são este ano apoiadas através do Jantar de Natal Solidário da Algarve Chefs Week.

“Tal como em anos anteriores, esta será uma oportunidade para reforçar os laços entre os chefs e as crianças, de forma a que estes tenham contacto com a realidade dos mais pequenos, bem como noção das suas necessidades do dia-a-dia e do valor que os donativos associados ao Jantar de Natal Solidário têm na melhoria na vida destes”, realça a organização do evento.

Para além disso, “será um momento para os mais pequenos conhecerem a gastronomia molecular e observar as reações físicas e químicas que ocorrem numa cozinha, através da exploração de novos ingredientes, que poderão originar coloridas esferificações ou diferentes objetos comestíveis”.