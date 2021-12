Choque Frontal ao Vivo adiado para janeiro 

O programa Choque Frontal ao Vivo, que ia decorrer durante o mês de dezembro em Portimão, foi adiado para o dia 20 de janeiro devido à covid-19, anunciou a organização.

O aparecimento de dois casos positivos de covid-19 na banda Plasticine poucos dias antes da realização do Choque Frontal ao Vivo levou ao adiamento do espetáculo, que vai decorrer dia 20 de janeiro, pelas 21:00, no Grande Auditório do Teatro Municipal de Portimão.

Os bilhetes já adquiridos não serão válidos para a nova data, enquanto os convites gratuitos serão disponibilizados no dia 13 de janeiro do próximo ano.

Choque Frontal ao Vivo com “Plasticine” adiado para 20 de janeiro de 2022

PUB