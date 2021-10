CHUA abre concurso para cargos de gestão intermédia

No âmbito da sua política de recursos humanos, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) comunicou na segunda-feira, dia 25 de outubro, a abertura de dois procedimentos de seleção para os cargos de Diretor do Serviço de Planeamento e Controlo de Gestão e de Diretor dos Serviços Financeiros.

Os interessados devem enviar as suas candidaturas através do endereço de correio eletrónico expediente@chalgarve.min-saude.pt, no prazo de dez dias úteis após a publicação dos avisos disponíveis no website institucional do CHUA, acompanhados da respetiva documentação requerida, a qual deve ser consultada nos avisos originais apresentados nos links abaixo:

Abertura de procedimento de seleção para o cargo de Diretor dos Serviços Financeiros

Abertura de procedimento de seleção para o cargo de Diretor do Serviço de Planeamento e Controlo de Gestão

