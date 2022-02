CHUA acolhe formação de Cirurgia Robótica com equipamento de topo

O Hospital Terras do Infante, em Lagos, que integra, progressivamente, desde o passado dia 25 de janeiro, a esfera do SNS e o universo do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) acolhe, pela primeira vez, a demonstração do Sistema Cirúrgico Robótico da Vinci Xi, a mais recente evolução tecnológica em cirurgia minimamente invasiva. A ação de formação decorre entre os dias 21 e 25 de fevereiro.

Direcionada para profissionais de saúde da área cirúrgica, esta apresentação e ação de formação tem com o objetivo de promover sessões práticas, em modelo endotrainer, para cirurgiões de diferentes especialidades, enfermeiros de Bloco Operatório e internos de Cirurgia que desejem abordar esta tecnologia.

Como refere o Conselho de Administração do CHUA, “esta demonstração é o resultado da forte aposta da nossa instituição de saúde, de cariz universitário, na formação dos nossos profissionais, bem como no estímulo à investigação clínica baseada em tecnologias de topo a nível mundial”.

Quanto ao modelo da formação, em cada sessão um especialista da Excelência Robótica, empresa ibérica que cede o equipamento e ministra a formação vai explicar e apoiar a prática simulada das características técnicas do sistema robótico da Vinci Xi e das tecnologias avançadas associadas: fluorescência, selagem de vasos, sutura mecânica robótica e simulador virtual.

Cada módulo é dividido em duas partes, uma de simulação virtual para compreender de forma intuitiva o controlo dos comandos na consola e outra parte em modelo endotrainer.

Sobre o inovador Equipamento da Vinci Xi

Equipado com visão 3D de alta definição, instrumentos Endowrist e com um sistema de controlo, simples e intuitivo, que permite ao cirurgião realizar intervenções delicadas, efetuando cirurgias complexas sempre com a garantia de invasão mínima, o sistema robótico da Vinci garante assim uma maior precisão, invasão mínima e segurança na intervenção, traduzindo-se numa dupla vantagem, tanto para o médico como para o doente.

Como refere a empresa que representa e comercializa este equipamento em Portugal – a Excelência Robótica – “o inovador sistema robótico da Vinci permite uma cirurgia minimamente invasiva que otimiza resultados clínicos em procedimentos cirúrgicos de diversas especialidades, proporcionando também cuidados de saúde mais eficientes. Apresenta vantagens importantes para os pacientes, como uma recuperação mais rápida e regresso à vida quotidiana, melhora a destreza do cirurgião pelo aumento da precisão, pela eliminação do tremor fisiológico e pela grande manobrabilidade para aceder a zonas anatómicas mais difíceis e complexas”.

Estes benefícios já foram demonstrados em cerca de 24.000 publicações científicas, em mais de 8,5 milhões de intervenções realizadas a nível mundial, ao longo de duas décadas e mais de 60.000 na Península Ibérica, desde que o sistema cirúrgico da Vinci foi incorporado como técnica de cirurgia minimamente invasiva em hospitais de Portugal e Espanha.

A cirurgia robótica assistida com da Vinci aplica-se às seguintes especialidades: Cirurgia Geral; Cirurgia Torácica; Urologia; Ginecologia; Cirurgia Pediátrica; Otorrinolaringologia; Cabeça e Pescoço; e Cirurgia de Transplantes.