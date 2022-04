CHUA apoia ciclo de conversas sobre antigo sanatório em São Brás

“Pelas Memórias do Sanatório Vasconcelos Porto” é o tema do próximo Ciclo de Conversas com História, que se realiza a 22 de abril, sexta-feira, pelas 18:00 e que será apresentado no Espaço Memória do Antigo Sanatório (edifício do atual Centro de Medicina de Reabilitação do Sul), em São Brás de Alportel.

A iniciativa da Câmara Municipal de São Brás de Alportel conta com o apoio do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e terá a participação de Cristina Fé Santos, da Direção Regional da Cultura do Algarve e autora do livro “Sanatório Vasconcelos Porto – São Brás de Alportel”.