CHUA aposta em Horta Terapêutica para reabilitar utentes

O Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul (CMR Sul) do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) iniciou, no final de 2021, o projeto Horta Terapêutica, que visa dar resposta às necessidades de reabilitação dos utentes integrados no CMR Sul, em internamento e em ambulatório.

O projeto foi desenvolvido pela equipa de Terapia Ocupacional do CMR Sul do CHUA, num trabalho conjunto com as outras áreas terapêuticas do centro, que desta forma “conseguem trabalhar uma série de competências, não só motoras, mas cognitivas, psicossociais, mas acima de tudo também funcionais, melhorando de forma significativa a motivação dos utentes notando-se uma colaboração mais ativa no programa de reabilitação geral”.

De acordo com Inês Oliveira, subcoordenadora de Terapia Ocupacional do CMR Sul, “acreditamos ser de extrema importância a implementação de um espaço físico que permita, não só a reabilitação mais facilitada, mas também o respetivo treino para posterior integração na comunidade e para que o utente volte a conseguir manter esta atividade no regresso ao domicílio”, tendo em conta que a maioria utentes apresentam como atividade significativa a participação em algum tipo de espaço hortícola, como as hortas nos seus quintais, sendo, em alguns casos, até mesmo uma fonte de subsistência alimentar ou económica.

A horticultura terapêutica prevê a participação dos utentes em atividades hortícolas, facilitadas por um terapeuta com competências, que permitam apoiar os objetivos do programa de reabilitação promovendo o bem-estar físico e mental através do envolvimento ativo ou passivo em atividades relacionadas com plantas hortícolas.