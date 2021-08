CHUA comemora quatro anos com homenagens aos profissionais

O quarto aniversário do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, com chancela universitária, foi celebrado na segunda-feira com a participação do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales e uma homenagem aos profissionais.

Durante a cerimónia, António Lacerda Sales agradeceu a todos os profissionais de saúde do CHUA, “uma das unidades de referência do Serviço Nacional de Saúde que se destaca pelas suas capacidades técnicas e humanas, pela sua capacidade de adaptação e reorganização, pela qualidade dos serviços e que se destaca também pela atenção devida que dá aos 16 concelhos que serve”.

“Esta instituição deu e continua a dar uma resposta notável à pandemia covid-19 que não se confinou às necessidades locais”, acrescentou.

O responsável quis ainda assinalar a data com uma “prenda”, ao anunciar que o CHUA vai apresentar uma reprogramação da candidatura a fundos europeus do Programa Operacional do Algarve, gerido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

“Com essa reprogramação pretende-se adquirir um equipamento tecnológico de ponta – angiógrafo biplanar – muito necessário a este hospital”, refere.

Com este novo equipamento, o CHUA ficará dotado de uma resposta para o AVC, radiologia de intervenção, neurocirurgia, cirurgia vascular e gastrenterologia, no valor de um milhão de euros, já em concurso público.

Este investimento tem previsão de execução até ao final de 2021 e evitará a transferência de doentes para Lisboa.

O presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, também presente na cerimónia, destacou “todo o trabalho e sacrifício ao longo deste último ano e meio” e que “todas as homenagens que possamos fazer são certamente merecidas para os sacrifícios que todos os profissionais de saúde passaram”.

Em mensagem de vídeo, a presidente do Conselho de Administração do CHUA, Ana Varges Gomes, destacou as medidas de gestão implementadas durante a pandemia para continuar a investir nos cuidados de saúde e na contratação de mais profissionais, além da recuperação de listas cirúrgicas, investimentos na Cardiologia de Intervenção, aumento de camas em Medicina Intensiva, alargamento da oferta da Hospitalização Domiciliária ao barlavento e a criação de equipas comunitárias de saúde mental.

“Hoje homenageamos todos aqueles que têm feito este caminho de sacrifício e resiliência e todos aqueles que têm sabido esperar e acreditar que a vida dos outros é a nossa principal missão. Esta homenagem simboliza a força e a união de uma instituição que já demonstrou que juntos seremos sempre mais fortes”, enfatizou.

Após a cerimónia, seguiu-se a homenagem aos profissionais de saúde, com a inauguração de uma escultura que ficará patente no átrio do edifício central do hospital de Faro.

A escultura é da autoria do médico Francisco José, a pedido do diretor clínico Horácio Guerreiro, com o objetivo de homenagear os profissionais de saúde e o seu desempenho durante a pandemia de covid-19.

“Foi um desafio que aceitei de seguida e fui estudar, ler e reler, para conseguir resumir numa peça uma história de mais de 3 000 anos de cuidados de saúde e medicina”, explica o autor da obra feita em massa moldável, madeira e esferovite.

Posteriormente, foi ainda feita uma homenagem póstuma à médica Ana Paula Fonseca, com a atribuição do seu nome à UDIM, da qual foi fundadora e diretora.

As celebrações do aniversário do CHUA terminaram com uma eucaristia de ação de graças e em sufrágio por todos os colaboradores falecidos.

Já em Portimão, o dia começou com homenagens aos profissionais que se aposentaram no último ano, no auditório.

Esta sessão contou com a participação de vários membros do Conselho de Administração do CHUA, da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes e de representantes de outras entidades convidadas.

Isilda Gomes salientou que “o mais importante nas instituições são as pessoas que lá trabalham e que diariamente dão o seu melhor em prol dos outros”.

